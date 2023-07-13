В Омской области «Нива» с четырьмя детьми улетела в кювет

Фото: Управление МВД России по Омской области

Вчера вечером, 12 июля, в Кормиловском районе случилось ДТП. На участке дороги между деревнями Спайка и Комсомол в кювет угодила «Нива». Предварительно установлено, что 51-летний водитель, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21310.

В момент аварии в машине находились дети. Как установили автоинспекторы, маленьких пассажиров перевозили с нарушениями правил. Заведено административное дело. Проверка обстоятельств случившегося продолжается.

В результате ДТП водителю и пассажирам потребовалась помощь врачей. Среди пострадавших оказались 31-летняя женщина, 7-летняя девочка и годовалый мальчик. Еще двоих пассажиров – 12-летнего мальчика и 14-летнюю девочку – отпустили домой. Они не пострадали.