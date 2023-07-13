Омичи 12 июля потратили рекордные 427 тысяч кубометров воды за сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 12 июля, жители Омска потратили 427 кубометров питьевой воды, что больше на 77 тысяч кубометров среднесуточного потребления летом. Это рекорд за последние восемь лет.

— Прошлый раз сопоставимый объем воды – 431 тысяча кубометров - был подан горожанам 31 декабря 2015 года. С 17 до 23 часов 12 июля в диспетчерской предприятия фиксировали обращения горожан, преимущественно жителей верхних этажей многоэтажных домов Советского округа, связанные с недостаточным напором или отсутствием воды. Чтобы удовлетворить потребности омичей в ресурсе специалисты предприятия увеличили давление подачи воды на Ленинской очистной водопроводной станции, дополнительно ввели в работу четвертый насосный агрегат, — рассказали в омском водоканале.

Отметим, на данный момент все насосные станция, подающие воду в дома омичей, работают в штатном режиме.