В Омске в аномальную жару на железной дороге вспыхнула цистерна с газом

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Омске в 17 часов вечера по местному времени на железнолорожных путях, пролегающих через Кировский округ города, вспыхнула цистерна с газом. К счастью огонь спасателям удалось вовремя потушить. Прокуратура на транспорте взялась за проверку инцидента.

- Транспортной прокуратурой организована проверка по факту возгорания вагона-цистерны с опасным грузом. По предварительным данным, при следовании грузового поезда по нечетному пути между станциями «Карбышево-1» и «Московка» Западно-Сибирской железной дороги в Кировском административном округе Омска произошло возгорание вагона-цистерны с газом, являющимся опасным грузом. Специализированными службами приняты меры к ликвидации пожара, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - пояснили в надзорном ведомстве.

Также прокуроры проверят предпринятые меры безопасности при перевозке опасных грузов. О пострадавших информации нет.

Между тем, сегодня в регионе побит температурный рекорд плюсовой температуры за 122 года. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в этот период в Омской области прогнозируют опасное явление – чрезвычайную пожарную опасность, то есть 5 класс горимости.