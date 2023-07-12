У 11 детей-сирот в Омской области появились собственные наставники

Фото: Омскрегион.

Совсем недавно в Омском регионе стартовал федеральный проект наставничества для детей-сирот под кураторством фонда «Солнечный город». За короткое время собственными взрослыми спутниками обзавелись только 11 детей. Но интерес к проекту колоссальный. Как стать наставником для сироты из детского дома Омской области, с порталом «Омскрегион» поделилась руководитель Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Гульнара Мукашева.

- Наставники обязательно проходят тренинги и консультации у психолога, собирают пакет документов, получают личные книжки волонтеров. За время тренингов мы наблюдали за нашими будущими наставниками и уже после этого объединяли их в пары с подопечными. Здесь очень важно чтобы наставник смог поделиться чем-то, что действительно интересно ребенку. Наставники показывают им другой мир, которого дети были лишены: они вместе посещают различные мероприятия, ходят в кинотеатры, выезжают на природу. Но самое главное, они помогают ребятам социализироваться в обществе, а также войти успешно в самостоятельную взрослую жизнь, - говорит Мукашева.

Чтобы доверие ребенка было безоговорочным, важно держать свое слово. Железно причем.

- Если ты обещаешь, что приедешь в четверг, то ты должен приехать в четверг или хотя бы оповестить ребенка заранее о том, что сложились обстоятельства, в связи с которыми пришлось изменить планы. Ребенок должен понимать, что он действительно дорог своему наставнику. Нужно всегда помнить, что этих детей оставили родители, а есть и такие дети, которых взяли в приемные семьи и опять вернули обратно, доверие подорвано, - отметила Мукашева.

Фото: Омскрегион.

Чтобы интересно проводить время с детьми, к проекту готовы подключиться другие партнеры. Например, в ТРЦ «МЕГА» ребятам будут давать образовательные мастер-классы. Кроме того, здесь же можно запустить свое маникюрное дело - юным девушкам, заинтересованным в профессии такого матесра, дудут на какое-то время в безвозмездное пользование место под маникюрный кабинет.

Другой наставник проекта - 33-летний Кирилл Михайлов - который и сам в детстве воспитывался без отца и очень нуждался в крепкой мужской руке и дружбе, взял под крыло судьбе 13-летнего Артема.

- Артем — непростой парень со сложной судьбой. В 13 лет у него уже есть вредные привычки, из-за которых он уже неоднократно попадал в неприятные ситуации. Пока мы с ним только начинаем общение, у нас было три встречи, также мы общаемся в соцсетях. Он задает вопросы на житейском уровне, я помогаю в них разобраться, - рассказал мужчина.

Сейчас в Омской области открыт набор волонтеров старше 24 лет, которые также готовы к роли наставника.

- Особенно мы нуждаемся в мужчинах, потому что женщин-наставников у нас много, а вот мужчин не хватает. По правилам проекта для девочки-подопечной наставником может быть только женщина, а для мальчика — как женщина, так и мужчина, - рассказала Гульнара.

Подать заявку и стать наставником можно на сайте благотворительного фонда «Солнечный город» или в группе «Проект Наставничество / Омская область» в соцсети «ВКонтакте».