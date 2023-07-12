Виталий Хоценко: В Омской области в 2024 году планируется миллиард рублей на благоустройство

На 2024 год в регбюджете запланирован 1 млрд рублей для благоустройства пространств во всех муниципалитетах области. Новшество озвучил руководитель области Виталий Хоценко на первом региональном форуме гражданских активистов «РЕШАЮТ ЛЮДИ».

- Форум - практическое мероприятие, на котором можно послушать методологию и получить ответы на любые вопросы по местным инициативам, которая работает для всех населенных пунктов, хоть там 10 человек проживает. Расширены критерии и направления расходования средств, их можно реализовывать и на школьные, и на дворовые территории многоквартирных домов, спортивные площадки, детские сады и другие пространства. Увеличен верхний предел финансирования - до 3 миллионов рублей, – прокомментировал Хоценко.

Сейчас плановое количество участников нового проекта – 400 человек, их распределят в 40 проектных командах от города Омска и еще 32 – от районов области. Они получат технологии создания, продвижения и контроля исполнения инициативных проектов. Подготовка будет проходить в интенсивном режиме. В программе - лекции и тренинги по технологии выдвижения и обсуждения инициатив и принципам командной работы, рабочая мастерская по оформлению проектных идей в исполнимые и обсчитываемые.

Дальше отбор перспективных проектов проведут федеральные и региональные эксперты. Авторы лучших идей — жители, общественники, представители местных администраций, смогут претендовать на финансирование.

- На программу «Местные инициативы», которая действует в области 2 года, в прошлом году 20 млн выделяли, в этом году - до 100 млн, и 70 проектов поддерживаем. На следующий год, мы планируем 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в 5 раз больше, – резюмировал Хоценко.