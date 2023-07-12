В Омске побит температурный рекорд 122-летней давности

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Абсолютный максимум впервые с 1901 года по значениям температуры воздуха был установлен 11 июля в Омске. Об этом сообщили в Обь-Иртышском метеобюро.

122 года назад - в 1901 году синоптики зафиксировали +35,0°С. Но вот уде в 2023-м столбик термометра поднялся до +36,7°С.

Аномальную жару в Омской области прогнозируют до 13 июля включительно. Лишь к пятнице, по прогнозам синоптиков, жара начнет спадать. Правда, там жителей региона ждут новые испытания: понижение температур и град.

- С 14 июля в синоптической ситуации на территориях Омской и юга Тюменской области произойдут резкие изменения – ожидаются грозовые дожди разной интенсивности, усиление ветра, местами град. Температура воздуха понизится, - комментирует начальник омского гидрометцентра Людмила Литовкина.

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