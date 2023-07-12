В Омске парень утонул в Иртыше в районе Николаевки

Фото: СУ СКР по Омской области

Накануне в поселке Николаевка в Омске произошла трагедия на воде. 22-летний парень утонул в реке Иртыш в районе улицы Загородной.

- Проводится доследственная проверка по факту смерти 22-летнего парня в результате несчастного случая на воде, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Очередная смерть на воде произошла в период аномальной жары. Люди массово устраивают себе отдых на природе. В профильных ведомствах напоминаю о безопасности и просят не купаться в водоемах, которые не предназначены для этого.

- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; не ныряйте с причалов, пристаней, не подплывайте близко к проходящим лодкам, катерам, судам; не заплывайте за ограничительные знаки на воде, которые указывают на конец акватории с проверенным дном, - уточняют специалисты.

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