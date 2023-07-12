Аномальная жара в Омске и еще четырех регионах может вызвать железнодорожный коллапс

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России заявил о возможном коллапсе, связанном с аномальной жарой.

В частности, ученые считают, что долгие плюсовые температуры, которое установились выше обычного значения, вызовут деформацию железнодорожных рельсов в пяти регионах страны.

- Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Также возможна деформация железнодорожного полотна, — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Отметим, что жаркая погода сейчас преобладает в Омской, Новосибирской, Оренбургской, Томской, Астраханской областях. В регионе на Иртыше 12 июля, по данным синоптиков, столбик термометра поднимется до +39 градусов.

Между тем, в Омской области накануне был объявлен режим ЧС в связи с гибелью посевов. П данным регионального минсельхза, суховей и палящее солнце уничтожили уже 100 га полей.

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