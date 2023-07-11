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Общество11 июля 2023 4:20

45% омичей мечтают уехать в Германию или на Кипр, чтобы больше зарабатывать

Не рассматривают другую страну для трудоустройства 55% населения региона
Андрей ОБНОРСКИЙ
Омичи считают, что за границей их ждет стабильность.

Омичи считают, что за границей их ждет стабильность.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

45% жителей Омской области готовы уехать за хорошей жизнью за границу, еще 55% совсем не намерены менять место жительства ради работы.

Такие данные приводят аналитики сервиса НН.ру. Чаще всего на переезд за бугор готовы согласиться программисты, представители творческих профессий и продавцы. Меньше всего такие перспективы интересны медикам, учителям и научным деятелям.

3% опрошенных активно ищут работу вне России. Еще 9 % готовы к переезду, если это будет абсолютно необходимо.

Если судить по тем, кто готов уехать и бросить все в России, то предпочтительнее всего для омичей Германия, Кипр и Канада. Некоторые голосуют еще за Турцию, Беларусь и США.

Опрошенные уверены, что за границей больше зарплаты, лучше возможности для развития карьеры, выше качество жизни, а дома их беспокоит политическая и экономическая неопределенность.

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