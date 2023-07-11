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Происшествия11 июля 2023 15:51

Омич, обливший бензином патрульную машину, может сесть на 10 лет

Омская полиция задержала 32-летнего жителя Колосовки, угрожавшего расправой сотруднику ДПС
Елена УРМАНОВА
Фото: https://vk.com/inci55

Фото: https://vk.com/inci55

Инцидент произошел в селе Колосовка Омской области. В субботу, 8 июня, около 21:30 сотрудник ДПС остановил машину «ИЖ».

Пока водитель предъявлял документы сотруднику ГИБДД, из автомобиля вышел пассажир и начал выкрикивать угрозы в адрес последнего. Затем, угрожая расправой, он облил бензином салон патрульной машины и форму на сотруднике. При этом мужчина потребовал вернуть документы водителю и отпустить его.

Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. Им оказался ранее судимый 32-летний житель села Колосовка. На мужчину заведено уголовное дело по статье об угрозе применения насилия, опасного для жизни, совершенное в отношении представителя власти.

Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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