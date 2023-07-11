Наутек от косолапого: В Омской области водитель встретил на дороге медведя и мгновенно ретировался

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тевризском районе Омской области уже не первый раз в этом летнем сезоне люди лицом к лицу встречаются с междведями. На этот раз косолапый вышел из леса прямо на дорогу. Кадры его неспешного променада зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Виедо появилось в сообществе ВКонтакте «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

На кадрах видно, когда медведь полностью перегородил дорогу автомобилю, машина остановилась. Некотрое время водитель ждал - думал, медведь уйдет. Но тот, напротив, двинулся навстречу проезжающим.

Водитель не стал рисковать, развернуся и поспешил покинуть место встречи.