В Омске риэлтор с подельником похитила материнский капитал на 14 млн рублей

Во время следствия злоумышленница свою вину не признала. В ближайшее время уголовное дело во отношении ее рассмотрит суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве со средствами материнского капитала.

С апреля 2021 года по январь 2022 года омичка, занимавшаяся риэлторской деятельностью, и ее приятель размещали в Сети объявления о помощи в оформлении займа под маткапитал. Сделать это злоумышленники обещали в соотвествии с законом.

Своим клиентам они предлагали взять в кооперативе заём якобы для строительства дома, однако полученные деньги нужно будет отдать обратно и дождаться перечисления маткапитала из Пенсионного фонда РФ.

— Под влиянием обмана держатели сертификатов, не вникая в смысл заключаемых сделок, подписывали договоры купли-продажи земельных участков якобы для строительства, оформляли займы, а полученные денежные средства возвращали риэлтору и ее сообщнику. В последующем Пенсионный фонд РФ по заявлению потерпевших перечислил средства материнского капитала в кооператив, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Почти за полтора года обвиняемая и ее знакомый таким образом смогли похитить денежные средства Пенсионного фонда РФ по 27 государственным сертификатам на общую сумму в размере свыше 14,3 млн рублей.

Примечательно, что некоторые потерпевшие все смогли, но с трудом, выбить из аферистки по 30-40 тысяч рублей, что составляет менее 10% от сумм сертификатов, выданных им государством.

Женщина свою вину в совершении не признала. Уголовное дело было передано для рассмотерния в Центральный районный суд. Дело в отношении ее поддельника выделено в отдельное производство.

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