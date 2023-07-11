Должникам ограничивают подачу газа

Омичи и жители региона накопили долги за природный газ, поэтому поставщик голубого топлива отключает от газовой сети абонентов, которые не оплачивают газоснабжение в течение двух месяцев и больше. Неплательщиков, которые пользуются газом для приготовления пищи, отключают в течение года, а тех, кто использует газ для отопления, - в межотопительный период.

Заплатить до отключения

За май и июнь приостановлено газоснабжение больше 1500 абонентам-должникам. Заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов рассказал «Комсомольской правде» в Омске, как проходят такие мероприятия.

- Задолженность населения Омской области за потребленный природный газ, по данным на 1 июля 2023 года, составляет 171 млн рублей. Отключение газа - вынужденный, но действенный способ работы с должниками: возможность ограничить отбор газа без оплаты и снизить дебиторскую задолженность населения, - объясняет Андрей Ульянов. - Предварительно абонента уведомляют о неплатежах и последующем отключении. У неплательщиков есть 20 дней, чтобы погасить долг или обратиться к поставщику газа за его реструктуризацией. Оплата задолженности за газоснабжение - целиком и полностью ответственность абонента, а мы в этом вопросе идем навстречу. В частности, во время выездов на отключения контролеры Кировского и Центрального участков Омска используют мобильные кассовые терминалы для оперативного приема платежей за газ банковской картой. Примерно половина абонентов пользуются возможностью на месте оплатить долг и таким образом избежать не только отключения, но и затрат за отключение и повторное подключение к газовой сети. Также во время мероприятий наши контролеры выявляют случаи вмешательства в работу счетчиков газа и самовольного подключения к газовой сети.

Причины задолженности

Долги возникают по разным причинам. Первая, самая банальная - несвоевременная оплата потребленного газа. Вторая - нормативные начисления из-за не поверенного вовремя счетчика газа. Абоненты часто забывают о своей обязанности организовать своевременную поверку прибора учета. Продолжают платить по расходным показаниям. По законодательству показания счетчика газа с истекшим сроком поверки к учету не принимаются, и начисление идет по нормативу потребления. Это большие суммы. Вот и возникает долг. Третья причина - несвоевременная передача показаний и недопуск контролера для проверки счетчика газа. В этом случае в течение трех месяцев начисляют по среднему расходу, а потом - по нормативу потребления.

На заметку

Когда и как передать показания счетчика и платить за газ

Передавайте достоверные показания счетчиков газа до 20-го числа текущего месяца.

Это можно сделать на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний»: регистрация не требуется, нужно заполнить два поля: «номер лицевого счета» и «показания»; с помощью сервиса «Личный кабинет» после регистрации на сайте.

Удобно передавать показания СМС-сообщением. Для этого на номер +7 958-854-42-08 следует направить сообщение в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ - номер лицевого счета, а YYYY - целая часть показаний счетчика.

Передать показания счетчика можно по телефону +7 (3812) 40-72-20 (доб. 1) через автоинформатора.

Платить за газ нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Платите за газ на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также на территориальных участках «Газпром межрегионгаз Омск» (оплата банковской картой через платежный терминал), в отделениях «Почты России», Сбербанка, ОТП Банка, Россельхозбанка.