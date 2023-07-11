На главу омского ОБЭП Кудояра завели уголовное дело за убийство собаки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РИА «Новости» со ссылкой на источники в органах сообщают о заведении уголовного дела в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Кудояра.

Действующего сотрудника полиции подозревают в жестоком обращении с животными. В частности, убийстве соседского шпица из ружья.

Правда, в пресс-службе областного УМВД от комментариев отказываются. А пока СМИ тиражируют историю соседки. Якобы в прошлом году в дачном поселке в селе Троицкое Омского района женщина мыла машину. Рядом находились ее дети и собаки. в один момент раздался выстрел и омичка обнаружила мертвым шпица. Тогда в заведении уголовного дела в полиции отказались. Год спустя историей занялась прокуратура.

К слову, теперь над сотрудником правоохранительных органов нависла угроза увольнения.

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