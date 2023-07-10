Безрукий сирота из Омска, чью проблему много лет контролировал глава СК Бастрыкин, сам купил квартиру

Фото: скриншот видео «Вести.Омск»

Восемь лет скитаний по съемным квартирам. Сводил концы с концами, перебиваясь на пенсию инвалида 1-ой группы. Серик Отынчинов свою жизнь может назвать испытанием. Но никогда этого не сделает. Парень, у которого нет рук, не унывает. Учится в вечерней школе, сам готовит себе еду, пережил и псих-интернат, дождался признания дееспособности и даже долгожданную бесплатную квартиру от государства.

Правда, чтобы получить свои квадратные метры Серику пришлось поскитаться. Жили с друзьями вшестером в съемной двухкомнатной квартире, помогал «отбиваться» от полиции своей «крестной маме» Вике Марчевской. Ее в 2021 году хотели посадить в тюрьму, за то, что она в своем дачном доме прописала детей-сирот, чтобы те могли оформить себе пенсию.

Совсем недавно «КП-Омск» та самая крестная мама Вика Марчевская сообщила, что Серик получил сертификат на покупку квартиры. И даже успел купить жилье и прописаться в нём. Эта очередная маленькая победа омской общественницы. Женщина бескорыстно помогает попавшим в трудную ситуацию жителям региона. Несмотря на все препятствия со стороны законодательства, она благодарит всех и каждого, кто поверил в нее и периодически протягивает руку помощи.

- А у меня на одного человека стало меньше прописано сирот. Дай бог, чтобы все мои ребята были такими же счастливыми обладателями положенными им от государства квартир, - призналась Вика Марчевская.

Что касается Серика, сейчас он ждет, когда прежние хозяева съедут из его новенькой квартиры, и совсем немного мечтает о посудомоечной машине. Ведь этот предмет быта станет хорошим подспорьем на его кухне, где ему приходится делать все собственными ногами.

Напомним, что дело Серика Отынчинова много лет вёл региональный Следственный комитет. Вопрос с предоставлением сироте квартиры был даже на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Благодаря стараниям Вики Марчевской и ее команде общественников - Натальи Граф, Ирины Троценко, минтруда, минобразования был разработан механизм покупки квартир сиротами через денежные сертификаты. Это позволило существенно сократит очереди на получение квадратных метров.

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