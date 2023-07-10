Напавшую на медсестру блогершу Еву Абрамович из Омска признали невменяемой

Фото: соцсети Евы Абрамович

По информации РИА «Новости», 26-летнюю блогершу из Омска Еву Абрамович признали невменяемой. Экспертиза проводилась после нападения на медсестру токсикологического отделения БСМП № 1.

— Она психэкспертизой признана невменяемой по психическому заболеванию, дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского воздействия. Ее будут лечить принудительно всю жизнь. Омичке вменили два эпизода нападения на сотрудников полиции и побои медсестре, - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел весной 2023 года. Девушка находилась на лечении в отделении токсикологии, где она повздорила с медсестрой. Якобы медработник как-то некорректно ответила пациенте, за это блогерша решила перейти на кулаки.

— Да, был действительно конфликт не из приятных. Она бешеными глазами смотрела. Как будто хотела мне сделать пакость специально. Я хорошая девочка. Люблю врачей компетентных и чутких. Но, видимо, на этой смене люди сильно уработались, что решили на меня сорваться, - рассказывала тогда Абрамович.

Правда, всё оказалось иначе. Напомним, что ранее у омички забрали пятимесячную дочь. Ее отец умер от передозировки летом 2022 года. Сама же Абрамович известна не только блогерством в соцсетях, но и по телешоу на федеральных каналах. В частности, она проходила кастинг на проект «Дом-2» и участвовала программе «Давай поженимся» на Первом канале.

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