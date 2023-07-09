Автобус с омичами сломался между Экибастузом и Карагандой по дороге в Бишкек

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП произошло при первом же рейсе автобуса, который выехал из Омска в Бишкек. Об этом сообщает «Город55».

7 июля по маршруту Омск-Бишкек поехал первый автобус, но так и не прибыл в точку назначения, застряв в казахстанской степи. По информации и здания, транспорт сломался между Экибастузом и Карагандой.

Отмечается, что люди провели всю ночь без еды и воды. Совсем недавно на помощь прибыли казахстанские специалисты, которые пытаются починить транспорт. Если это сделать не удастся, пассажиров обещают довезти до Караганды, а там им придется ждать резервный автобус из Омска

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