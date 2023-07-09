Пушкин и Есенин оказались самыми известными для омичей поэтами

Фото: Оксана ЗУЙКО

Самыми известными для омичей поэтами оказались Пушкин и Есенин. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Каждый четвертый омич считает Александра Пушкина своим любимым поэтом. Чаще всего опрошенные могут процитировать «У лукоморья дуб зеленый», «Я помню чудное мгновение», «Евгений Онегин», «Я вас любил» и «Зимнее утро».

На втором месте оказался Сергей Есенин. Его процитировал каждый девятый омич. Третье место у Михаила Лермонтова.

Также в топ-5 наиболее читаемых поэтов вошли Федор Тютчев, Владимир Маяковский и Александр Блок.

Тексты Владимира Высоцкого наиболее близки 1,2% омичей, Эдуарда Асадова и Бориса Пастернака – по 1%,

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