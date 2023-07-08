До 95 миллионов рублей: Стали известны зарплаты игроков ХК «Авангард» в новом сезоне

Дамир Шарипзянов. Фото: ХК «Авангард».

Газета «Спорт-экспресс» опубликовала зарплаты всех хоккеистов омского клуба «Авангард». Всего за предстоящий 2023/2024 сезон игроки клуба получат 682 миллиона рублей. Максимально разрешенная сумма для клуба - 900 миллионов рублей.

Итак, прогнозируемо, что самые высокооплачиваемые игроки команды - это нападающие Рид Буше и Корбэн Найт. Каждому выплатят по 95 миллионов рублей.

На слежующей строчке - тоже нападабщий - Дамир Шарипзянов, зарплата которого составит 65 миллионов рублей.

Защитник Либор Шулак за сезон получит 55 млн рублей. На 5 миллионов меньше заплатят нападающему Игорю Гераськину.

По 45 миллионов рублей - защитник Богдан Киселевич и нападающий Валентин Пьянов. Голкипер Василий Демченко и защитник Зият Пайгин - по 35 млн рублей. Другой защитник Семен Чистяков - 25 миллионов рублей, защитник Кирилл Панюков - 24 миллиона.

Защитнику Роману Абросимову, нападающим Ивану Куликову, Игорю Мартынову и Ивану Телегину заплатят по 20 миллионов рублей.

10 миллионов рублей - у нападающего Никиты Михайлова, 8 – также у нападающего Дмитрия Соколова, 7 – у вратаря Андрея Мишурова, 5 – у нападающего Дениса Венгрыжановский и 3 млн рублей – у Евгения Орлова.