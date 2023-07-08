Сдать кадетский: В Омске готовы документы на бесплатную передачу старого корпуса от города области

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В Омске комплекс исторических зданий кадетского корпуса на Ленина, 26 в самом центре города готовят к передаче в собственность Омской области. «Супер Омск» сообщает, что в распоряжении оказались соответствующие документы.

- К безвозмездному отчуждению предлагаются семь корпусов, включая две столовые, казарму, здание спортзала, тир, а также КПП совокупной площадью порядка 25,94 тысячи квадратных метров. Кроме того, в перечень имущества для передачи на баланс Омской области входит земельный участок площадью свыше 3,5 гектара, - сообщает источник.

Напомним, что ранее - в 2020 году - звучала информация об аварийном состоянии корпуса и невозможностью городской казны поддерживать здание. В документах значится, что корпус отдают «в целях сохранения социальной направленности использования имущества, повышения эффективности управления и распоряжения собственностью, осуществления орагнами государственной власти Омской области предоставленных им полномочий, решения поставленных задач при реализации документов стратегического планирования Омской области».