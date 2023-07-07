«Воды по колено»: улицы Омска затопило после сильного ливня

Фото: «Инцидент Омск»

Ливень буквально парализовал жизнь Омска 7 июля. В пятницу после обеда погода в областном центра начала ухудшаться. Сначала прошел град с дождем, который усилился.

Осадки не прекращаются уже несколько часов. Улицы города подтоплены. Например, по Ленина пешеходы передвигаются по колено в воде. Подземный переход на остановке общественного транспорта «Главпочтамт» залит водой. Такая же ситуация и на других подземных объектах.

Фото: «Инцидент Омск»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Горбатом мосту молния ударила в столб освещения. На улице Декабристов из-за сильного ветра с корнем вырвало клен, который упал на машины. В вечерний «час пик» город встал в 10-балльные пробки.

Фото: «Инцидент Омск»

Между тем, мэр Омска Сергей Шелест призывает омичей воздержаться от запланированных поездок и минимизировать время нахождения на улице.

- Уважаемые омичи, в связи с ухудшением погодных условий все коммунальные службы работают в особом режиме. Прошу вас, по возможности, минимизировать передвижение по городу. В случае проблемных ситуаций нужно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78, - пишет градоначальник в своем телеграм-канале.

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