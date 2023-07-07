12 мигрантов из Узбекистана отправили на родину омские судебные приставы

Фото: УФССП по Омской области

Судебные приставы по решению суда выдворили за пределы страны 12 граждан Республики Узбекистан. Нелегалы не имели постоянной регистрации и уклонялись от выезда с территории России.

- Граждане Узбекистана прибыли на территорию региона с целью заработка, но при этом не стали оформлять патент на право работы в Омской области, поясняя отсутствием средств не его приобретение. Работали не официально, выполняя строительные функции, - уточнили в УФССП по Омской области.

На каждого нарушителя также был наложен штраф. Всех мужчин отправили на родину за счет нарушителей, теперь вернуться на территорию РФ они смогу не скоро.

Между тем, в ведомстве напомнили, что с начала 2023 года в принудительном порядке покинули Омскую область 48 человек. В основном это граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Китая.

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