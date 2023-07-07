УФАС уличило омский «Стройсервис» во втором картельном сговоре на дорожных торгах

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Омские антимонопольщики вновь уличили строительную фирму «Стройсервис» Якова Вагнера в сговоре на торгах. Теперь в деле фигурирует ООО «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна.

По материалам УФАС, картельное соглашение было заключено при участи на торгах по выполнению ремонту и содержанию автомобильных дорог в Павлоградском, Нововаршавском и Горьковском муниципальных районах.

- Взаимосвязанные действия ООО «Стройсервис» и ООО «Сибирский региональный союз», а именно: участие в аукционах попарно, отказ от конкурентной борьбы и дальнейшей подачи ценовых предложений свидетельствовали о наличии заключенного между ними соглашения, - уточнили в региональной ФАС.

Отмечается, что сумма заключенных контрактов составила 1,3 млрд рублей, а снижение сумм контрактов происходило от 0,3% до 1%.

Представители компании все отрицали И даже обратились в Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд, где решение антимонопольного органа было отменено. Но вот Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал решение УФАС по делу законным.

Кстати, кассация признала наличие и еще одного сговора между «Стройсервисом» и фигурантом первого дела - АО «Омскавтодор». Здесь цена контракта на ремонт дороги Омск-Тара составила 1,68 млрд рублей. Компании судились с УФАС целый год, параллельно уголовное дело было заведено региональным управлением Следственного комитета, которое обжалуется в суде.

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