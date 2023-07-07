Омск занял 3-е место в России по росту стоимости аренды квартир

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омск занял третье место в России по росту цен на аренду жилья. Дороже арендовать квартиру стало только в Сочи и Санкт-Петербурге. В городе на побережье Черного моря аренда подорожала на 68%.

Согласно данным федерального портала restate.ru, за 7 месяцев 2023 года стоимость аренды в Омске в среднем выросла на 5%, что в денежном выражении составляет чуть больше 1 тыс. рублей. Таким образом, размер ежемесячной арендной платы в городе увеличился до 18,3 тыс. рублей.

Четвертое место в рейтинге досталось Новосибирску. Там аренда подорожала на 4,5%, то есть плата за квадратные метры выросла почти на 1 тыс. рублей. На пятой позиции оказалась Уфа — с ростом в 3,5%. В столице Башкирии сейчас снять квартиру выйдет на 700 рублей в месяц дороже, чем в начале этого года.

Примечательно, что в Москве и других городах-миллионниках аренда подешевела. Так, в Перми средний размер арендной платы упал на 23% или на 4,4 тыс. рублей. Аутсайдерами рейтинга также стали Воронеж (-21,5%) и Ростов-на-Дону (-9,6%). Такое стремительное падение стоимостью аренды в двух городах аналитики объясняют их близостью к зоне проведения СВО.

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