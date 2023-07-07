Пожелания запротоколированы: Мэр Омска Шелест проехал и в автобусе, и в маршрутке

Фото: пресс-служба администрации города Омска

По возвращении из командировки в Казахстан мэр Омска Сергей Шелест выполнил свое обещание п роехал на общественном транспорте. Сначала Сергей Николаевич составил компанию пассажирам 550-й маршрутки, затем пересел в 63-й автобус.

- Поговорил с пассажирами, поинтересовался условиями работы кондуктора и водителя автобуса — все пожелания запротоколированы. Завтра соберу совещание, обсудим полученную информацию с коллегами. Сейчас наша задача — отстроить систему, сделать её максимально удобной для всех участников процесса, - сообщил Шелест.

К каим именно выводам пришел мэр в ходе поездки и какие жалобы ему высказывали омичи, градоначальник не озвучил.