В Омской области задержан убийца заслуженной учительницы РСФСР Альбины Пономоревой

Фото: УМВД России по Омской области

В Большереченском районе задержан убийца 88-летней учительницы Альбины Николаевны Пономаревой. Им оказался сосед погибшей Юрий Гагарин. Ранее мужчина был судим за кражи, разбой, причинение телесных повреждений и угрозу убийством.

– В течение суток сотрудники полиции установили и задержали 61-летнего ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса он дал признательные показания, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что убийца водворен в изолятор временного содержания.

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, что мужчина пришел к одинокой соседке в ночь с 2 на 3 июля. Сначала он несколько раз ударил женщину по голове железным прутом, а потом задушил ее проводом. Сосед рассчитывал поживиться накоплениями пожилой женщины. Однако денег в доме не оказалось. Учительница все тратила на благотворительность.