Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» не прошел проверку КСП

Фото: телеграм-канал Омский городской Совет

Не прошел проверку Контрольно-счетной палаты МП «Центр недвижимости, дизайна и рекламы». Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Эту тему обсудили 6 июля в рамках заседания комитета по вопросам экономического развития Горсовета. Заместитель главы Контрольно-счетной палаты Елена Короткова представила результаты проверки, которые показали, что за 2017–2021 годы показал чистый убыток в 1,958 млн рублей. Аудиторы также не обнаружили бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019 годы.

Также известно, что директор организации использовал личную машину для служебных целей, заключая сам с собой договор аренды транспортного средства. Да и в целом в организации отмечена полная неразбериха в бухгалтерской отчетности.

– Необходимо отметить, что процесс хранения документации предприятия был организован не на должном уровне. Помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности, для проверки не предоставлены документы, подтверждающие образование дебиторской задолженности на сумму 113,4 тыс. рублей, списанной в 2020 году, а также приказ о проведении учетной политики от 31.12.2016, материалы по судебным делам, документы по взаимодействию со службой судебных приставов, документы по снятию показателей приборов учета за 2020 год и другие, – говорится в отчете КСП.

К слову, представителем муниципального предприятия служит городской депимущества. Все материалы проверки КСП направлены в прокуратуру.

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