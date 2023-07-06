СМИ: Главу ОБЭП по Омской области обвиняют в убийстве соседской собаки из охотничьего ружья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Город55» со ссылкой на собственные источники сообщает об убийстве собаки высокопоставленным сотрудником регионального управления МВД.

Речь идет о начальнике ОЭБ и ПК Алексее Кудояре. Якобы подполковник полиции, у которого недавно нашли слишком дорогой коттедж и земельный участок, год назад застрелил соседского шпица из охотничьего ружья.

- У соседей Кудояра было несколько собак — дог, который содержался в вольере, и несколько маленьких шпицев. В тот день хозяйка собак мыла машину рядом со своим домом, а ее дети и питомцы играли на поле неподалеку. В какой-то момент раздался сильный грохот. Собака умерла мгновенно. Все это происходило на глазах у детей, да, и выстрел был рядом с ними, и это чудо, что малышей не задело. Знаю, что ребятишки это очень тяжело перенесли и даже рисунки с мертвой собакой рисовали, — рассказал источник издания.

Сам полицейский все отрицал на очной ставке с владелицей собаки. Полиция, прибывшая на вызов, все зафиксировала. Но вот в заведении уголовного дела после проведенной проверки отказала.

Пострадавшая семья переехала от нерадушного соседа год назад, когда и произошел инцидент. А сейчас, как сообщает издание, делом занялась прокуратура.

Вопрос, почему потерпевшие вспомнили об утрате четвероногого члена семьи и обратились в надзорный орган лишь год спустя, остается открытым.

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