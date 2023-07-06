Родитель омского школьника пожаловался в УФАС на певца Егора Крида

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказия достойная «желтушного» скандала произошла в городе Омске. Родитель школьника из гимназии № 62 написал заявление в УФАС по Омской области на певца Егора Крида.

По мнению заявителя, в январе российский исполнитель в видеообращении ко всем школьникам страны прорекламировал свои концерты и телеграм-канал. Кадры были продемонстрированы в рамках урока «Разговоры о важном» по теме «Медиаграмонтность и цифровая гигиена».

Правда антимонопольщики при рассмотрении дела так и не нашли состава нарушения рекламного законодательства.

– Омское УФАС России, изучив материалы, не нашло нарушений законодательства РФ о рекламе и отказало в возбуждении дела. По мнению антимонопольного органа, в видеоуроке «Медиаграмонтность и цифровая гигиена» в понимании закона о рекламе отсутствует какой-либо объект рекламирования. На указанную информацию не распространяются положения закона о рекламе, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Но заявителя такое решение УФАС не удовлетворило и он пошел в суд. Но Фемида также поддержала позицию антимонопольщиков и отказала в удовлетворении административного иска.

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