Омский дептранс: В часы пик в центре города стало меньше пробок

Фото: архив КП.

Специалисты омского департамента транспорта ежедневно мониторят ситуацию на дорогах в связи с запуском новой транспортной схемы. Эта работа идет, чтобы вовремя внести коррективы. Пока на улице Гагарина таких не требуется – дороги свободны. В это утро также заместителями мэра и директорами департаментов горадминистрации были выполнены 3 контрольные поездки на городском общественном транспорте по проблемным для омичей маршрутам.

- Движение в центральной части города продолжает характеризоваться снижением интенсивности. В утренний «час пик» 6 июля в направлении Комсомольского моста интенсивность снизилась на 15%, направлении улицы Интернациональная на 14% по сравнению с прошлым четвергом, 29 июня. Анализ полученных данных свидетельствует о стабильной динамике снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, - рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

При этом на тех дорогах, где следуют 18 маршрутов с малыми автобусами – Фрунзе, Булатова, Жукова – идет затруднение движения. Эту ситуацию обещают исправить, откорректировав работу светофоров и тем самым повысив пропускную способность дорог.

- Вчера мы совместно со специалистами департамента транспорта выезжали на ряд объектов улично-дорожной сети, на которых отмечаются, в том числе в обращениях граждан, затруднения и заторовые ситуации. Обследование и анализ полученных данных показали необходимость корректировки режима работы светофорных объектов на пересечениях улиц Масленникова и проспекта Карла Маркса, улицы Маяковского и проспекта Карла Маркса, а также улиц Маяковского и Маршала Жукова. В настоящее время готовятся технические задания на внесение режима работы данных светофорных объектов, - сообщил Вадим Кормилец.

О том, что в самом центре заторы нужно убирать, уверены и дорожные специалисты и представители научного сообщества одного из ведущих российских вузов по организации движения.

- Совершенствование работы общественного транспорта в центральной части города и та работа, которая сейчас проводится, безусловно, является актуальной. Перераспределение и более равномерная загрузка улично-дорожной сети между двумя ключевыми транспортными артериями, а речь я веду о проспекте Маркса и улице Жукова, является, несомненно, целесообразным и вполне обоснованным – как с точки зрения теории, так и в проекции сложившейся практики достаточно большого количества городов-миллионников, - прокомментировал изменения схем кандидат технических наук, доцент кафедры «Организации перевозок и безопасности движения» СибАДИ Станислав Капралов.

Всего в период запуска новых схем – с 26 июня по 5 июля – в департамент транспорта и на «горячую линию» МП «Пассажирсервис» поступило 389 телефонных звонков от омичей. Горожане интересовались, как именно им проложить свой путь. Все поступившие заявления были оперативно отработаны.

Специалисты готовы принимать звонки по любым вопросам организации пассажирских перевозок: - в отделе организации перевозок департамента транспорта 78-79-72 - в справочной службе МП «Пассажирсервис» 90-12-12.