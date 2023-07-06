В Омской области сосед пришел грабить заслуженного педагога страны и забил 88-летнюю женщину до смерти

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омский следком сообщил об убийстве, которое было совершено 4 июля в селе Евгашино Большереченского района. Пожилая сельчанка долго не могла дозвониться до своей подруги и отправилась к ней в гости. В доме приятельница нашла обезображенное тело своей 88-летней женщины с признаками насильственной смерти. Оперативные действия показали, что к убийству хозяйки дома причастен сосед-рецидивист. В ночь со 2 на 3 июля 61-летний мужчина пробрался в дом к потерпевшей, чтобы ограбить. Мужчина предполагал, что у пенсионерки есть денежные сбережения. В прошлом убитая женщина была заслуженным учителем РСФСР, еще несколько лет назад она преподавала местным школьникам химию.

- Неоднократно судимый 61-летний сосед потерпевшей, предполагая, что у пенсионерки могут быть денежные сбережения, проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом, - сообщили ужасные детали убийства следователи.

Однако денег у пенсионерки не оказалось. Как рассказали односельчане, большую часть своей пенсии добрейшая женщина тратила на помощь другим. Пенсионерка помогала простым людям покупать дрова на зиму, устанавливать памятники умершим родственникам, даже флэш-карты школьникам покупала. Подозреваемый скрылся и находится в бегах.

Фото: соцсети.

- По факту разбойного нападения было заведено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили следователи.

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