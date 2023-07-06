Омские врачи удачно прооперировали младенца с редчайшим синдромом Бланда-Уайта-Гарланда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики детской больницы №2 города Омска на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске вместе с местными коллегами провели операцию на сердце 4-месячному малышу с врожденной аномалией сердца.

Мама крохи пожаловалась на то, что ребенок не абира5ет вес. Обследование показало патологию, которая бывает у одного из миллиона детей. Это редчайший синдромом Бланда-Уайта-Гарланда. Это аномалия развития сосудов сердца ,при которой левая коронарная артерия отходит от легочного ствола, проявляется признаками сердечной недостаточности.

Как пояснила детский врач-кардиолог Лусинэ Устян, патология является причиной развития инфаркта миокарда и сердечной недостаточности у детей. У детей с данным синдромом приступы беспокойства возникают после или во время кормления или плача, когда повышается потребность сердечной мышцы в кислороде, и длятся несколько минут. Между приступами ребенок выглядит здоровым.

Операция прошла успешно. Маму с ребенком выписали из больницы с добором веса 970 граммов.

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