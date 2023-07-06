Немного об оформлении наследства

Я единственный наследник первой очереди, дочь наследодателя. Могу ли я отказаться от наследства в пользу своей дочери? Завещание в ее пользу составлено не было.

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя наследуют либо по завещанию, либо по праву представления.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди.

Наследники призываются к наследованию по закону по праву представления при условии, что их родитель, который был бы призван к наследованию по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Таким образом, Ваша дочь не призывается к наследованию и отказаться от наследства в ее пользу невозможно. Вам необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства за оформлением наследственных прав. После получения Вами свидетельства о праве на наследство, можете подарить своей дочери имущество, полученное в порядке наследования.

Я проживаю в городе Омске, ушел из жизни отец, на момент смерти он был зарегистрирован в городе Новосибирске. Наследственное имущество находится в разных городах Российской Федерации. Я обратилась к нотариусу города Омска за оформлением наследственных прав. Нотариус мне объяснил, что открыть наследственное дело необходимо в городе Новосибирске, так как местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Прав ли нотариус? Хочу оформить наследство в городе Омске, нет возможности выехать в Новосибирск.

Нотариус прав. Согласно статье 1115 ГК РФ местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства.

Для оформления заявлений о принятии наследства и выдаче свидетельств о праве на наследство Вам необязательно ехать в город Новосибирск, можно обратиться к нотариусу в городе Омске.

Нотариус засвидетельствует подлинность подписи на заявлениях и по Вашей просьбе удостоверит равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе, передаст в электронном виде необходимые документы и заявления нотариусу города Новосибирска. Заявления и необходимые документы также можно отправить нотариусу города Новосибирска по почте. По Вашей просьбе нотариус, который ведет наследственное дело, по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, может выслать свидетельства о праве на наследство почтой по адресу, указанному Вами в заявлении.

Подруга посоветовала мне составить завещание в пользу своих детей для того, чтобы после моей смерти они не ждали 6 месяцев, а могли получить наследство раньше установленного законом срока для принятия наследства и спокойно распорядиться имуществом. При обращении к нотариусу мне разъяснили, что срок вступления в наследство составляет шесть месяцев даже при наличии завещания. Так ли это?

Нотариус прав. Общий срок вступления в наследство по завещанию или по закону составляет шесть месяцев с момента смерти наследодателя. За это время необходимо обратиться к нотариусу с документами для оформления наследственных прав.

Получить свидетельства о праве на наследство и распорядиться имуществом, полученным в порядке наследования они смогут по истечении шести месяцев со дня смерти.

Тихон Стефания Васильевна - помощник нотариуса