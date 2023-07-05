Виталий Хоценко рассказал о возвращении из украинского плена омского бойца

Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Сегодня, 5 июля, в своем телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко поделился радостной для Омской области новостью. Из украинского плена вернулся наш боец – омич Иван Плешка. Медики уже подлечили бойца. Парень прошел курс реабилитации и готов к возвращению на малую родину – в Омск. Впереди его ждут долгожданные встречи с родными, близкими и друзьями.

Виталий Хоценко подчеркнул, что вернуть бойца на родину стало возможным благодаря совместным усилиями с Министерством обороны Российской Федерации.

– Совместно с Министерством обороны Российской Федерации удалось вызволить из украинского плена нашего омского бойца Ивана Плешку. Он уже прошел курс реабилитации и скоро вернется в Омск к жене и полугодовалой дочке. Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Министерство обороны Российской Федерации. Своих не бросаем! – подчеркнул руководитель Омской области Виталий Хоценко.

Дома бойца ждет семья. Но самая трогательная встреча предстоит с полугодовалой дочкой, которую Иван из-за всех событий и пережитых обстоятельств ни разу не видел.

– Словами не могу передать чувства благодарности Владимиру Владимировичу Путину и всем, кто помогал. Пока еще не верю, что скоро смогу увидеть свою дочку, – взволнован предстоящей встречей Иван Плешка.

Отметим, что Виталий Павлович внимательно следит за судьбами омских бойцов. Напомним, на днях в ходе рабочей поездки в Одесский район глава региона посетил отпускника - участника СВО Виктора Наумова, прибывшего в родной край лишь ненадолго – повидать жену и родителей. Боец рассказал, что сам явился в военкомат, потому что не мог поступить иначе. Тем более что омич уже имел опыт срочной службы в ВДВ ВС РФ старшим механиком-водителем БТР. Виктор решил, что как опытный водитель-механик не может остаться в стороне. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства был мобилизован на военную службу в сентябре 2022 года. Боец по сей день выполняет свой воинский долг.