В проектно-образовательном интенсиве «Остров 2023» примут участие 100 российских команд

В период с 5 по 9 июля 2023 года в Перми на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в рамках проектно-образовательного интенсива «Остров 2023» соберутся представители компаний и организаций, работающих в государственной, социально-экономической, научно-исследовательской, инновационно-технической и иных стратегически важных сферах инновационной деятельности из более чем 30 регионов России. Мероприятие проводится в рамках реализации национальной технологической инициативы и станет составной частью федерального проектно-образовательного интенсива «Архипелаг», который состоится в конце июля в г. Новосибирск.

На полях проведения мероприятия свои проекты представят научные и образовательные организации, а также команды технологических предприятий Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Пермского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Приморского края, Башкирии Удмуртии, Чечни, Чувашии.

Команды российских регионов представят высокотехнологичные проекты в сфере навигации и смежных областях деятельности, посвященные разработкам и оснащению беспилотных авиационных систем, программному обеспечению БАС, передовым технологиям композиционных материалов для их производства, системам управления транспортом, технологиям создания платформ для ориентации в пространстве и другим вопросам.

- Остров позволяет глубже понять тенденции развития отрасли, почерпнуть новые идеи, расширить круг общения и, возможно, найти молодых перспективных специалистов. Мы работаем со спутниковым мониторингом транспорта презентация этой области на интенсиве дает возможность донести мысль о том, какой невероятный эффект дает продуманное и комплексное внедрение систем мониторинга для предприятия любого масштаба и формы собственности. И какую ощутимую пользу может принести государству повсеместное использование систем мониторинга, – рассказал участник из Пермского края, Менеджер продукта Fort Monitor ООО «Форт-Телеком» Дмитрий Осколков.

Технический директор ООО Автоматизация ПРО из Санкт-Петербурга Сергей Воевода поделился своими ожиданиями от интенсива: «Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в программное обеспечение дронов для перевозки и доставки грузов. Эта сфера имеет огромный потенциал для технико-экономического развития Российской Федерации, способствуя повышению эффективности доставки, расширению географии доставки, снижению экологической нагрузки, развитию инновационного сектора и развитию цифровой инфраструктуры. Это открывает новые возможности для развития экономики, улучшения качества жизни населения и содействия устойчивому развитию страны. Надеюсь встретить множество единомышленников и специалистов в своей области. Остров – это отличная возможность расширить свою профессиональную сеть, установить контакты с людьми, которые могут стать нашими будущими партнерами или наставниками».

Представители высокотехнологичных команд представят проекты в сфере навигации и смежных областях деятельности, посвященные разработкам и оснащению беспилотных авиационных систем, программному обеспечению БАС, передовым технологиям композиционных материалов для их производства, системам управления транспортом, технологиям создания платформ для ориентации в пространстве и другим вопросам.

Как отметила руководитель направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» регионального Агентства инвестиционного развития Юлия Сурсанова, за несколько дней работы участники смогут не только погрузиться в передовые практики в сфере навигации, но и решить вполне конкретные задачи для своих проектов. В их числе – создание новых и доработка существующих стартапов, а также возможность взяться за решение инженерных задач в конкретных логистических цепочках, в которых образовались пробелы.

Организаторами мероприятия выступают: Правительство Пермского края, Агентство инвестиционного развития Пермского края, Пермский государственный национальный исследовательский университет, АНО «Платформа НТИ», «Университет 2035», «Фонд НТИ» и другие.

Генеральный информационный партнер предстоящего события – РБК Пермь.