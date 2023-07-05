Омич взял в кредит авто за 2,9 млн рублей по поддельным документам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из омских автосалонов 37-летний омич взял кредит на машину в размере 2,9 млн рублей. Мужчина предоставил страховое свидетельство и паспорт не на свое имя. В поддельные документы он предусмотрительно вклеил свои фотографии. В анкете мошенник также указал ложные данные о месте работы и сумме своего дохода.

– На основании заведомо ложных сведений кредитной организацией было принято решение о предоставлении более 2,9 млн рублей в качестве кредита на приобретение транспортного средства, – сообщили в областной прокуратуре.

Приобретенный автомобиль обвиняемый передал знакомому-подельнику за вознаграждение в 269 тыс. рублей.

Свою вину омич признал, однако ущерб возместить не смог, так как не обладал похищенным имуществом. Дело о мошенничестве рассмотрит Советский районный суд. Теперь автомошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.