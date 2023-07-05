Омского насильника-форточника приговорил к 12,5 годам колонии строго режима

Одной из жертв насильника, арестованного чуть более 10 лет спустя с момента последнего преступления, была 16-летняя девочка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске вынесли приговор 63-летнему уроженцу Казахстана, который проникал в форточки и насиловал женщин. Мужчина совершил серию преступлений в период с апреля 2010 года по август 2012 года. Поймать насильника-форточника удалось спустя чуть более 10 лет: в сентябре 2022 года мужчина пытался похитить 539 тысяч рублей из сейфа в офисном здании по улице Алтайской.

— С апреля 2010 года по август 2012 года омич подбирал жертв, путем наблюдения в окна, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. С наступлением темноты он проникал к ним через форточки и, угрожая насилием или применяя его, совершал в отношении женщин, а в одном случае – 16-летней девочки, насильственные действия сексуального характера и изнасилования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Омский форточник в зале суда. Фото: СУ СКР по Омской области.

Вину в совершении преступлений насильник признал.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») и приговорил его 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, суд обязал выплатить его несовершеннолетней пострадавшей 600 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда. Решение суд на данный момент в законную силу не вступило.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказала подробности жуткого инцидента, произошедшего в селе Цветнополье Азовского района. Там 50-летний мужчина заживо поджег свою супругу после 20 лет совместной жизни. Медики диагностировали больше 70% ожогов на теле сельчанки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сгори же вместе с домом: Жертва поджога из Цветнополья Омской области рассказала, как все происходило в роковое утро

В Омской области после 20 лет совместной жизни муж заживо поджег жену, она получила 70% ожогов на теле(подробнее...)