Пассажиры и персонал эвакуированы из здания омского аэропорта из-за звонка о минировании

Фото: группа во «Вконтакте» «Сплетники55»

Больше 500 пассажиров ожидали вылета из омского аэропорта утром 5 июля. В 7:25 поместному времени поступило сообщение о минировании здания.

По данным «Нового Омска», все профильные ведомства были оповещены о поступлении террористической информации. Эвакуация из здания началась в 7:38.

Здание было оцеплено, на месте работали кинологи с собаками. По всей видимости сообщение было ложным, поэтому аэропорт возвращается к штатной работе.

За период поступления информации было задержано четыре вылета. Сейчас, согласно онлайн-табло, ситуация стабилизирована.

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