38% омичей принципиально не носят обручальное кольцо

Фото: Иван МАКЕЕВ

46% жителей Омской области носят обручальное кольцо. К такому выводу пришли аналитики бренда SOKOLOV, основываясь на статистических данных опроса.

С остальными омичам статистика более любопытная. 10 % никогда его не надевают, а остальные носят по особым случаям.

Из тех, кто не носит аксессуар, 38% делают это принципиально, а 20% утверждают, что символ любви и верности стал ему мал или наоборот велик. Еще 15 % уверены, что его необязательно надевать, а 8% полагают, что посторонние люди не должны ничего знать о семейном положении.

К слову, для 40% опрошенных важно, чтобы их партнер носил обручальное кольцо. Для 52% кольцо на безымянном пальце является символом уважения к своему избраннику.

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