Фундамент старинного кинотеатра найден при благоустройстве сквера на улице Герцена в Омске

Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей

Кирпичи с клеймами разных заводов найдены при благоустройстве сквера имени Казанника на улице Герцена. Об этом сообщает областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Ценная находка датируется ХХ веком и принадлежит некогда известному кинотеатру «Луч», который был снесен до 1972 года по адресу: улица Герцена, 20.

- Рабочие выкопали траншею для осветительного кабеля, которая прошла ровно по фундаменту, отвал траншеи стал месторождением старинного кирпича с клеймами разных заводов, - рассказали в ВООПИиК.

Кирпичи были отобраны историками. Теперь поддон будет использоваться для музеефикации фундамента острога Достоевского.

Фото: ВООПИиК

Что касается истории самого исторического здания, то точная дата его постройки неизвестна. Но точно возводили строение до революции. До сноса оно эксплуатировалось как кинотеатр. Здесь, как вспоминают современники, стояло дореволюционное пианино, с помощью которого озвучивали немое кино. Но есть версия, что ранее это была контора мучной компании.

- Здание, которое было названо юридической консультацией, в 60-х годах был детским садом. Мимо него существовал проход к проходной завода. На существовавшей тогда улочке было деревянное здание начальной школы, туда ходила старшая моя сестра. А я пошла в 1-й класс уже в школу №12, в здании бывшего коммерческого училища. Центральный рынок был тогда еще на старом месте. А здесь были, в основном, частные дома. Только возле остановки трамвая №3 – какое-то медицинское учреждение. Корпуса завода вдоль улицы Рабиновича еще не было. По той стороне Рабиновича, где бывший ДК завода Козицкого, тоже были частные дома. Очень нравился один из них, перед которым был палисадничек с калиткой напротив высокого крыльца. Часто из окон слышалось, как играли на пианино, - вспоминает Татьяна Яковлева в комментариях в ЖЖ «omchanin».

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