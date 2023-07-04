Омские пожарные борются с огнем, вспыхнувшим на крыше производственного здания в Нефтяниках

Фото: МЧС России по Омской области

Сегодня, 4 июля, в МЧС России по Омской области в 17:04 поступило сообщение о пожаре. Горит кровля производственного здания на улице Мира, в Нефтяниках. Огнем охвачена площадь в 800 квадратных метров.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

– От МЧС России на месте задействовано 9 единиц техники и 35 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

Пожар был локализован в 17:50, а в 17:53 – ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжают тушить здание.