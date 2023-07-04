Погода в Омске побила несколько столетних климатических рекордов в июне 2023 года

Фото: Елена УРМАНОВА

Июнь 2023 года преподнес омичам много аномалий. Заморозки, невыносимая жара, сильные грозы и даже град с куриное яйцо стали главными виновниками обсуждений фактически каждого жителя региона.

Итогами прошедшего месяца поделилась начальник омского гидрометцентра Людмила Литовкина.

- Июнь на всей территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» характеризовался неустойчивой, с очень контрастным температурным режимом, обилием в большинстве районов осадков, погодой. Наблюдалось 10 метеорологических и 4 агрометеорологических опасных явления, - пояснила руководитель.

Так, среднемесячная температура колебалась на уровне +16…+20°С, что на 1°С выше климатической нормы.

24 июня был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха и составил +3.2°С, что на 0.3°С ниже предыдущего показателя 1931 года.

А вот максимум был зафиксирован с 5 по 7 июня. Тогда воздух прогревался до +36…+38°С. Три дня подряд устанавливался новый рекорд: 4 июня зафиксировано +35.5°С, что на 0.7°С выше, чем в 2004 году; 5 июня +36.3°С, что на 2.5°С выше, чем в 1955 году; 6 июня +37.0°С, что на 0.7°С выше, чем в 1939 году.

Осадки также распределялись неравномерно. Их сумма в большинстве районов составила 77-172% от климатической нормы, по юго-востоку 43-60% от нормы. В первой декаде вовсе была засуха.

- Грозы наблюдались в большинстве дней месяца, несколько дней отмечался град. Опасное явление «крупный град» наблюдалось в Омске 27 июня, его диаметр превышал 20 мм. Ветер усиливался до 17-25 м/с, - заключила синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зина из резины: Под Омском прошел ежегодный заплыв на надувных секс-куклах

Соревнование на скорость состоялось 1 июля на празднике «Наш фестиваль» (подробнее)