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Общество4 июля 2023 5:04

«Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области подписали план погашения задолженности за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области подписали долгосрочный план погашения дебиторской задолженности за потреблённый природный газ теплоснабжающими организациями (ТСО) Омской области и Омска в 2023 – 2027 годах.
Источник:kp.ru

Согласно плану, подписанному сторонами, на 1 января 2024 года 41 ТСО обязана сократить задолженность до 681 млн рублей, в полном объеме оплачивать текущее газопотребление и полностью погасить долги до 1 января 2028 года.

По оперативным данным на 1 июля 2023 задолженность ТСО составляет 1,5 млрд рублей, в том числе долг крупнейшего дебитора – МП г. Омска «Тепловая компания» – 692 млн рублей.

Выполнение плана погашения задолженности теплоснабжающими организациями контролируют правительство Омской области и «Газпром межрегионгаз Омск». Соблюдение платежной дисциплины и направления работы для погашения долга обсуждаются во время заседаний межведомственной комиссии и совещаниях по подготовке к отопительному сезону.

- На 1 июля 2023 года план погашения задолженности выполнен за счет перевыполнения отдельными организациями. При этом восемь ТСО его нарушили. В частности, «Теплогенерирующий комплекс» не доплатил почти 35 млн, а «Москаленский коммунальник» – больше 9 млн рублей, – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

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