Со своим самоваром в Большеречье не ездят: в Омской области собрали коллекцию раритетных самоваров

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

«Поёт», «шумит», «бурлит» - и это всё можно сказать о разных стадиях закипания одной из самых благородных емкостей для чаепития - самоваре. Традиции, обряды и тонкости старорусского чаёвничества, а также уникальную коллекцию самоваров омичи и гости региона могут увидеть на выставке в музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большеречье.

Экспозиции будут представлены в течение всей недели: в будние дни - в рамках обзорной экскурсии по архитектурно-этнографическому комплексу, в выходные - во время театрализованной программы «Прогулки по сибирской деревеньке».

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Много интересного ждет гостей дома купца Павла Гладкова: больше 60 самоваров можно визуально изучить. Правда, руками трогать нельзя. Раритет всё же. Самый маленький предмет быта вмещает в себя 200 мл напитка. Это всего лишь стакана. А из самого большого можно напоить целую деревню. Или гостей трактира.

- К самовару всегда относились с почетом, уважительно называя его «Иван Иванович», «Батюшка», «Генерал стола». Самовар всегда считался признаком достатка, семейного уюта и благосостояния. Его передавали по наследству, он входил в девичье приданое. Самовар красовался на самом видном месте в доме, занимал почетное место на столе, - рассказывают в музее-заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Вообще, в Россию самовар привез из Голландии Петр I. Первое упоминание о самоваре датируется 1746 годом в описи имущества Онежского второклассного крестового монастыря. Тогда эти предметы быта делали самых разных форм - это «банка(цилиндр)», «рюмка», «ваза», «жёлудь», «репа», «яйцо», «пламя».

- В процессе закипания самовар издает различные звуки. Сначала «поет», значит можно ставить заварник чтобы он прогрелся. «Шумит», значит, можно засыпать чай в заварник. «Бурлит» - вода закипела и можно заливать чай кипятком. Затем его ставили на огонь и ждали 3-5 минут. Время определялось прочтением молитвы «Символ веры» - это нужно было сделать 2-3 раза. Наполнив заваркой чашку, сливали ее в заварник и так несколько раз - это называется «Женить чай», - поясняют в «Старине Сибирской».

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Кстати, и делали самовары из разного металла. Самые первые были медные и мельхиоровые, а позже латунные. Сделанные из красной меди стоили дороже, чем модели из латуни.

Еще одной из старых традиций, которая означала окончание чаепития, была перевернутая на бол или вверх дном чашка. На опрокинутый стакан клали остаток сахара и благодарили хозяев дома.

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

Фото: музей-заповедник «Старина Сибирская»

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