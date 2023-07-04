Минобороны РФ выплатит 500 тысяч рублей матери погибшего в омской казарме в поселке Светлый

Трагедия унесла жизни 24 военнослужащих, еще 20 получили травмы. Фото: Архив "КП"

Апелляционная жалоба Минобороны РФ по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда осталась без изменений. Теперь федеральное ведомство должно выплатить деньги матери погибшего под завалами казармы в поселке Светлый.

Трагедия произошла в 2015-м. Тогда на следующий день после принятия присяги обрушилось перекрытие одной из казарм. Погибли порядка 20 молодых ребят, еще более 10 остались инвалидами. В списке тех, кто не смог выжить был сын участницы судебного процесса. Женщина до последнего боролась в суде.

- Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отметила, что согласно гражданскому законодательству, в случае причинения вреда гражданину вследствие нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации сооружения, собственник такого сооружения возмещает потерпевшему вред в соответствии с гражданским законодательством, - уточнили в пресс-службе областного суда.

Теперь Минобороны РФ, на правах собственника здания, который не обеспечил безопасность эксплуатации строения, должно возместить моральный вред матери погибшего военнослужащего.

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