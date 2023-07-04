Нефтяник пойдет под суд за отмывание денег при строительстве газовых сетей в Омской области

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В суд передано три уголовных дела на 42-летнего владельца строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денежных средств и неправомерных действиях при банкротстве.

Весь сюжет преступления строился на договоре монтажа трубопроводов на объектах газовых месторождений. Фигурант уголовного дела взял субподрядчика - своего знакомого из Ноябрьска. Правда, когда все работы были выполнены, деньги мужчина не перевел исполнителю, а оставил на счету своей фирмы. Часть средств он легализовал через заключение фиктивных сделок с юридической конторой.

- Позже, зная о наличии признаков банкротства у организованной им фирмы, обвиняемый совершил ряд неправомерных действий, в результате которых причинил кредиторам крупный ущерб – свыше 15 млн рублей. Решениями Арбитражного суда Омской области все заключенные сделки по перечислению денежных средств признаны недействительными, - уточнили в областном УМВД.

Сейчас аферист дожидается суда под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест, а показания дали 30 свидетелей.

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