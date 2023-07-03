Сергей Костарев: Омск погружается в транспортный коллапс

Фото: личная страница Сергея Костарева в ОК

Транспортная реформа в Омске вступила в силу 1 июля. Через центральную улицу Гагарина теперь ездят только большие автобусы, малые же – маршрутки – пустили в обход. Однако всего за три дня, которые действует эта схема, споры вокруг «маршруточной» темы разгорелись жарче, чем июльский зной. Инициаторы и защитники выступают за то, чтобы разгрузить центр города, расчистить его от малогабаритного транспорта, создающего неразбериху на центральных остановках. Противники предрекают «народный бунт», заторы на дублирующих, но совсем узких, улицах и ухудшение транспортной доступности на периферии.

Корреспондент «КП-Омск» побеседовала на эту тему с экологом и профессором кафедры по связям с общественностью ОмГУПС, доктором философских наук Сергеем Костаревым.

– Сергей Владимирович, как вы оцениваете транспортную систему Омска до реформы 1 июля?

– Система транспорта в Омске и до этого была не очень удобная и не очень рациональная. Количество общественного транспорта, я имею в виду автобусов и «маршруток», которые двигаются по центральным улицам, не соответствует реальной потребности омичей. Но надо понимать, что люди к этой системе привыкли. Они стоят на одной остановке и, в зависимости от того, что приходит раньше, садятся на маршрутку или автобус.

– Поможет ли городу транспортная реформа?

– Думаю, решение перенести маршрутки на улицы Жукова и Фрунзе вызовет очередной транспортный коллапс в неожиданных местах. У нас и так на Жукова и Фрунзе есть пробки. Я сам часто там бываю. И если туда перенести «газели» – а их довольно много – это создаст дополнительные неудобства. Люди попадают в ситуацию неопределенности. Куда им идти: на автобус или на маршрутку? Они будут нервничать. И не факт, кстати, что они предпочтут автобус, а не маршрутку. Получится ситуация, про которую мэр говорил: автобусы будут ходить пустые.

– Как не допустить такой ситуации?

– Взять и отменить маршрутки, или перенести их, или ждать, пока «маршрутчики» купят себе большие автобусы – это все делается не так. Об этом, по-моему, говорили уже много раз. Нужно разработать нормальную транспортную систему. То есть, маршрутную сеть, которая будет соответствовать современным реалиям. Нужно так ее оптимизировать, чтобы не сложилось такой ситуации, что по одной и той же улице ездят 25 пустых, незагруженных маршрутов, а где-то на окраинах люди не могут сесть в маршрутку. Про оптимизацию я говорю уже много лет.

– Поясните, в чем суть такой оптимизации?

– Программа эта, может быть, в чем-то фантастическая. Нам надо где-то делать пересадочные хабы, которые позволят пускать маршруты по центру. И дальше на этих хабах разводить их по отдельным районам, которые находятся за пределами центра. Для этого нужно увеличивать время пересадки по проездным билетам. Не 45 минут, а 1 – 1,5 часа, чтобы можно было спокойно доехать из одного места в другое, сделав удобную пересадку. Также нужно менять транспорт. Несколько лет назад в Омске вместо «газелей» появились «луидоры» – те же «газели», только «Next» – и «пазики», что еще хуже. Это было неправильное решение. Я об этом писал, и все урбанисты об этом говорили: малогабаритные автобусы в городе не эффективны. Исправлять эту ошибку сейчас будет очень «больно» для горожан. Они почувствуют на себе очередную чиновничью прихоть и потеряют доверие к дальнейшим, возможно правильным, решениям.

– Есть ли в нашем городе удобные маршруты? Решат ли проблему большие автобусы?

– Во-первых, нужно сделать нормальную транспортную сеть. Кстати, городская администрация, начала ее делать. В частности, я пользуюсь одним таким маршрутом – № 45 (Микрорайон «Ясная Поляна» — Микрорайон Амурский-2). Я считаю его очень удачным. Кстати, раньше его не было. Почему он сделан грамотно? Он из одного района едет через центр, но недолго, затем идет на Левый берег. Это автобус большой вместимости. Его сделали на газе. Плюс временной интервал очень плотный. И люди постепенно пересаживаются на него для того, чтобы доехать до центра. Они едут на нем по Герцена. Но это частный случай. Таких маршрутов по городу можно сделать несколько – 15 –20. Они позволят оптимизировать перевозку людей. Не сразу, конечно, не в один день – с 1 июля.

Поэтому сначала нужно разработать новую транспортную сеть и под нее закупать автобусы: где-то большие, где-то на окраинах, если там трафик небольшой. Можно использовать «пазики», хоть ими и неудобно пользоваться. Сами по себе большие автобусы проблему не решат.

Ну и, конечно, не стоит забывать про электрический транспорт: вывести на Левый Берег троллейбусы. Я бы и про трамваи вспомнил, которые зачем-то оттуда и с некоторых центральных частей города убрали. Трамвай бы сильно разгрузил трафик. Тогда нам бы просто не нужны были маршрутки в центре в принципе. Маршрутки появились условно в 90-е годы, потому что не было автобусов. То есть они были, но потом их перестали покупать. Им нашли замену – вот эти маршрутки, которые ходили часто. В результате мы только усугубили проблему: спустя 20-25 лет видим такой поток машин на центральных улицах.

– При этом у маршруток ведь нет четкого расписания?

– Да, люди не привыкли к расписанию. У автобусов оно есть, но ходят они редко. Получается замкнутый круг: маршрутки забирают трафик, департамент транспорта смотрит на загруженность крупных автобусов. В результате автобусы и троллейбусы, как говорил мэр, ходят полупустые. Хотя лично я не видел полупустых автобусов. Видимо, мало езжу. Получается, что крупный общественный транспорт лишается трафика. И как будто выхода нет. Теперь пытаются убрать конкурентов. Этот метод на мой взгляд приведет к большим проблемам. Может через полгода–год все успокоится. Но это какой-то конфликтный метод решения проблемы. Не факт, что он даст хорошие результаты.

– Может ли помочь расписание разгрузить трафик?

– Да, нужно расписание. Во всех городах и странах где транспорт считается хорошо организованным, человек знает, что автобус придет строго по расписанию: например, в 17:16. Пусть он будет ходить раз в полчаса, но если он будет четко ходить в 17:16 и в 17:46 – это нормально. Люди начнут планировать поездки. А если мы можем прогнозировать поездки, мы можем прогнозировать и пересадки. Это не фантастика. Мне доводилось бывать в разных городах. Просто в приложении строите ваш лучший маршрут из точки «А» в точку «Б». Программа выдает: 1 вариант – 2 пересадки, ехать 25 минут; 2 вариант – 1 пересадка, но 30 минут; 3 вариант – без пересадок, но 45 минут. И вы сами выбираете: «прыгать» из автобуса в автобус или сесть и ехать, но немного дольше. Эта оптимизация уже позволит людям равномерно заполнять маршрутную сеть. Но для этого для Омска нужен бесплатный проезд дольше 45 минут: из конца в конец мы едем дольше, и даже если делаем одну пересадку, не факт, что за 45 минут c Московки вы успеете доехать до Ленинградской площади.