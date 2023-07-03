Владелец пилорамы из Знаменки может сесть в тюрьму на 7 лет за уничтожение омского леса

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

346 кубометров сосны, 81 куб осины и 72 кубометра березы выпилил житель Омской области в Новоягодинском лесничестве Знаменского района.

Еще в 2015 году он, как владелец пилорамы, заключал договоры купли-продажи на лесо- и пиломатериалы. Права на вырубку леса он покупал у жителей поселка Новоомского, которые имели разрешения на заготовку древесины для собственных нужд.

Таким образом 34-летний омич за два года вырубил 346 кубометров сосны, 81 кубометр осины и 72 кубометра березы. Сумма материального ущерба составила почти 2,5 млн рублей.

Сейчас на предприимчивого предпринимателя завели три уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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