Капитальный износ: омская прокуратура подала в суд иск к администрации Шербакуля с требованием отремонтировать изношенные на 96% водопроводные сети

По мнению прокуратуры, если своевременно не привести в порядок водопроводные сети, то это может привести к печальным последствиям, в частности, к чрезвычайной ситуации техногенного характера Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд рассмотрит иск и.о. прокурора Шербакульского района к администрации Шербакульского городского поселения. Глава районной прокуратуры требует обязать местное самоуправление в течение одного года провести капремонт водопроводных сетей в поселке.

В обосновании иска говорится, что износ водопроводных сетей в рабочем поселке, как установила проведенная проверка, составляет более 95,6%. Кроме того, за последние три года — с 2020 года по 2023 год — в Шербакуле произошло свыше 20 прорывов на водопроводных сетях, которые приводили к временным отключения водоснабжения.

В прокуратуре считают, что, если современно не провести капремонт, это может привести к длительному отключению потребителей от коммунальных услуг, создать угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, угрозу жизни и здоровью людей при возникновении аварийных ситуаций.

Позиция администрации Шербакульского городского поселения не приводится.

Отметим, заседание суда по делу назначено на 20 июля 2023 года.

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