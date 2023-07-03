Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

В Омске на парковке у проходной завода «Омсктрансмаш» дотла сгорел легковой автомобиль. Видео, инцидента произошедшего в субботу, 1 июня, появилось в социальных сетях.

На видео видно, как в объятом пламенем автомобиле что-то взрывается. От хлопка сработала сигнализация у рядом стоящих легковушек. Информация о том, пострадали ли автомобили, находившиеся вблизи сгоревшей иномарки, нет.

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